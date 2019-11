Oppmodar lærarar, foreldre og barn om å kome på bana og seie kva dei meiner om skuleutsetting

Daniel Henriksson (Raudt) reagerer på at rådmann Terje Heggheim i sitt utkast til økonomi- og handlingsplan for Kinn ikke har med oppgradering av Skram skole. No meiner han lærarar, foreldre og barn ved skulen må kome på bana og seie kva dei meiner om saka.