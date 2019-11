Gir 1 million til fyrvegoppgradering

Nyheter

Millionen blir del av eit spleiselag der Kystverket, som eig fyret, vil stå for resten av beløpet tiltaket kostar. Kinn vil finansiere dette gjennom kulturbudsjettet i Vågsøy. Prosjektrådmann Terje Heggheim forklarte at ramma har blitt styrka grunna tilskotet til Måløyraidsenteret, og at det derfor også har blitt rom for Hendanes-prosjektet.