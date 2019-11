Skal spare mest på oppvekst, helse og administrasjon

Nyheter

I Vågsøy sin økonomiplan ligg det kutt på sektorane på 20,8 millionar, i Flora kommune sin plan for 2020 er det kutt på 11,8 millionar. Vågsøy har i tillegg uspesifiserte kutt på 16 millionar. Saman med eit tap på Sør-Norge-tilskotet på 6,2 millionar, eit netto-tap på 16 millionar for grensejustering av Bryggja og Flora si styrking av revidert budsjett for 2019 med 6,9 millionar som må takast i 2020, utgjer dette ei samla økonomisk utfordring på 77,8 millionar kroner berre i 2020.