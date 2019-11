Nyheter

Der fikk tre personer forenkla forelegg for å ha vært for harde på gassen. Høyeste fart ble målt til 70 km/t og dermed ble førerne to prikker rikere og 2.100 kroner fattigere.

Fattigere ble også to førere som brukte håndholdt mobiltelefon under sine kjøreturer. Satsen for det er 1.700 kroner og to prikker i førerkortet.