Fem millionar til Stad skipstunnel

– Avgjerande for framtidas sjøtransport

– Venstre i Sogn og Fjordane og Vestland er særs nøgde med at vi har blitt lytta til, og at våre folk på Stortinget har fått på plass 5 millionar kroner for å sikre framdrifta i arbeidet med Stad Skipstunnel.