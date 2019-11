Nyheter

Litt over klokka 18.15 onsdag så melde Vest Politidistrikt at det har skjedd ei trafikkulukke like etter Vindfyllatunnelen ved Haus på Rv 15.

Ein bil skal hamna utfor vegen og køyrd i fjellveggen. Den blei ståande i vegbana med skader.

Personen som var i bilen skal ha kome seg ut av bilen og skal vere oppegåande opplyser politiet.

Politiet opplyser at det var glatt på vegen.