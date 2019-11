Reagerer på uttalelser om positivt signal fra kommunene

Prosjektleder i Zephyr AS, Johnny Hansen, påpekte i vindkraftmøtet tirsdag at det blant annet var positiv holdning fra Vågsøy og Selje kommuner som var medvirkende til at de nå vurderer områdene for utbygging av vindkraft. Den uttalelsen fikk reaksjoner fra både grunneiere og ordførerne.