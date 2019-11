Ungdomsklubben kan få forlenging

Nyheter

Vågsøy kommune skulle greie ut alternative lokale til Turnhallen i 2019. Det har ikkje blitt gjort, og no går forlenginga av kontrakten ut ved årsskiftet. Politikarane i Vågsøy sende derfor signalet til Kinn kommune at dei ønskjer kontrakten forlenga ut 2020 med same vilkår som før på oppseiingstid, altså seks månader. Dette ville dei presisere fordi vilkåra i referatsaka som låg i sakspapira til kommunestyret i Kinn var sett til forlenging berre ut første halvår og med ei oppseiingstid på tre månader i staden for seks. Men prosjektrådmann Terje Heggheim meinte det kunne vere fornuftig å sjå på dette igjen.