Kinn blir vertskommune for innkjøp

– Det er pengar å spare på smarte innkjøp

Innkjøpssjef i Flora kommune Arve Klokk ser positive konsekvensar ved at Kinn blir vertskommune for innkjøp for Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Det vil gi både arbeidsplassar, eit profesjonelt kompetansemiljø og moglegheit for innsparingar, meiner han.