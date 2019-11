Selskap vil ikkje fakturere skulen

Må legge ut 4.000 kroner av eiga lomme

Rektor Viviann Midtbø ved Skavøypoll skule reagerer på at Fjord1 ikkje vil fakturere skulen for billettar til elevar og lærarar. Den kortsiktige løysinga er at ho sjølv må legge ut.