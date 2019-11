Kjenner seg ikke igjen i framstillinga:

– En liten håndfull som er sterkt negative

Etter grunneiermøte tirsdag sitter Johnny Hansen, prosjektleder i Zephyr AS, igjen med et inntrykk av at de færreste er så negative til vindkraftutbygging i grenseområdet mellom Vågsøy og Selje, som den ene grunneiergrupperingen på Kvamfjellet.