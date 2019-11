Har lagt vindkraftplan på høyring

Nyheter

Bremangerlandet Vindpark AS fekk 6. juni 2017, etter avgjerd av Olje- og energidepartementet, anleggskonsesjon til bygging og drift av Bremangerlandet vindkraftverk. NVE fekk 14. oktober i år søknad om konsesjonspliktige endringar, MTA- og detaljplan for Bremangerlandet vindkraftverk. NVE sender no søknadane og planane på høyring.