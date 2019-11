Vil lage tursti og betre fisketilhøva

Nyheter

– Vi søker med dette om å få løyve til å ta ut lausmasse frå ein høl i elva Hjalma. Massen skal brukast i forbindelse med opparbeiding av tursti langs elva. Bakgrunnen for ønsket om å ta ut masse er for å forbetre forholda for fisking, heiter det i søknaden frå bygdeutviklingslaget.