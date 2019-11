– Staten veltar kostnadar over på næringslivet

Nyheter

– Det å ha ein trafikkstasjon lokalt i Nordfjord, har vore viktig for den sterke bil- og transportbransjen som er bygd opp i Nordfjord dei siste 40 åra. Å miste tenestene som i dag blir gitt til næringslivet på Nordfjordeid trafikkstasjon vil gå ut over konkurransekrafta og utviklingsmoglegheitene for bil- og køyretøybransjen i Nordfjord.