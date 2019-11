Gler seg til å vise gjestene hotellet

Nyheter

– Byggeprosjektet har berre tatt rundt åtte månader, og det er vi stolte av. I februar var der berre ei planert tomt, og i midten av april var takstolane på plass, seier Heming Drage frå Dragebygg.

Drage har vore med frå dag ein, og har gjennom prosjektet brukt mange lokale aktørar til forskjellige oppgåver. Blant desse er, Honningsvåg Maskin, Eid Elektro, Stadlandet VVS, Isovent og mange fleire.

– No står berre finpussen att, litt listing og nokre småting her og der, seier Drage som gler seg til den offisielle opninga av hotellet på laurdag.

Byggselskapet fekk som frist å ha hotellet klart til dåp av dei to nye båtane til Ervik-reiarlaget som planlagt i desember. Men ettersom ønska om forskjellige julebord og arrangement blei store nok, vart fristen flytta nokre veker lengre fram.

– Dette er kanskje det viktigaste bygget som er reist med tanke på storleik og aktivitet på Stadlandet, og vi vil difor takke Ervik havfiske for tilliten, seier Drage.

Når byggjeprosessen no nærmar seg sluttfasen, startar arbeidet for dei tilsette på hotellet.

Mykje å gjere

– Vi har mykje å gjere fram til opninga, no startar vi med å pakke ut servise til 300 personar og alt utstyr som skal vere i baren, seier hotellsjef Øystein Rambøl.

Rambøl fortel at dei til no nesten har seld ut alle juleborda som er planlagt. Saman med resten av dei tilsette gler han seg både til opning og til at julebordsesongen kjem i gong.

Stad Hotell har fått ny daglig leder – Jeg skulle egentlig være med og lage skipsdåp, og nå sitter jeg plutselig med dette hotellet, ler Øystein Rambøl. Han er ny daglig leder ved Stad Hotell som åpner 23. november.

– Under opninga skal snora klippast av ordførarane frå Selje og Eid. Då vil vi få litt song og underhaldning, så skal nokre av dei tilsette køyre guida turar gjennom hotellet. Der blir det servert gløgg og fiskesuppe til dei som kjem, seier Rambøl.

Hotellet har til no vekt mykje interesse, og dei har fått mange bestillingar på alt frå bryllaup til konferansar. Med ein ballsal som rommar 180 mann, ser ikkje Rambøl på dette som noko problem.

– Dette blir hovudsakeleg eit konferansehotell, og håpet er at næringslivet i distriktet rundt kan nytte seg av dette, seier Rambøl.