Flyttar hovudkontoret og samlar all aktivitet

– Vi er i gang med ein masterplan for området som vi skal jobbe med i tida framover. Denne planen vil legge premissane for utviklinga. Men vi har allereie i dag ledige lokale til utleige, seier Oskar Kvernevik og tenkjer på det om lag 1000 kvadratmeter store industribygget rett ved kaia. Her kan store skip legge til.