Styrer asiastisk lakseautomat-eventyr frå Måløy

Nyheter

– I asiatiske land er det automatar for alt mogleg. Japan er mest ekstremt med 3,8 millionar automatar der 900.000 av dei er Coca-Cola-automatar. Vi tenkjer at det også må vere mogleg å selje lakseporsjonar gjennom automat, seier Lyng. Vi møter han på det nye hovedkontoret til Lyng Seafood i andre etasje i Paulsenhuset i Gate 1 der han administrerer satsinga. Her held ulike selskap i tilknytning til morselskapet Mato Invest til. Det er far til Morten, Tore Lyng, som står bak Mato Invest. Automatsatsinga i Asia skjer under merkenamnet Norwegian Salmon ATM. Tore Lyng eig selskapet saman med Manish Kumar, ein indar som har budd i Norge og jobba i laksenæringa, og som no er stadleg leiar for satsinga i Singapore.