Går inn i nytt teater-år med nytt namn

Nyheter

– Namnet vårt blir endra, men vi held fram med eit stødig repertoar, seier Lene Grande i Sogn og Fjordane Teater i ei pressemelding.

Nye Teater Vestland blir det teateret i Norge som turnerer mest med store produksjonar på nynorsk.

Humoristisk urpremiere

Teateret kommenterer fylkessamanslåinga med det humoristiske stykket Vestland, Vestland, skrive av Finn Tokvam. Framsyninga opnar haustsesongen 2020 og er ei gåvepakke frå Teater Vestland og Det Vestnorske Teateret til alle innbyggarane i det nye fylket, heiter det i meldinga.

Her får publikum vite ein heil del om Sogn og Fjordane og Hordaland som dei sikkert alltid har lurt på, og ein heil del som dei ikkje visste at dei lurte på.

På scena står Claus Sellevoll frå Alversund i Nordhordland og Sigrid Moldestad frå Breim i Nordfjord. Odd-Erik Lothe har tonesett fleire nye songar, og Arvid Ones har regien. Framsyninga skal turnere i heile Vestland fylke.

Noregspremiere

Teateråret startar med Roland Schimmelpfennig sitt nyskrive stykke 100 songar.

Stykket tar for seg ein periode på fire minutt og fire sekund, frå folk stimlar saman på perrongen klokka 08.51, og til toget går opp i flammar like etter at det har forlate stasjonen klokka 08.55.

– Roland Schimmelpfennig er utan tvil ein av dei mest tonegivande dramatikarane i vår tid, spelt over heile verda, seier Lene Grande.

Mot slutten av året kjem teateret si storsatsing Frakt under havet.

– Dette er eit moderne drama og ein tragedie på sitt beste, der forholdet mellom individ, familie og samfunn står sentralt. Handlinga i stykket går for seg blant italienske hamnearbeidarar i New York på midten av 1900-talet, seier Grande.

100 songar har premiere 25. februar i Valhall på Nordfjordeid, og spelast i Nordfjordhallen i Måløy 26. februar.

I tillegg har stykket Maria, Jesu mor premiere 27. mars.

– Speleplanen for 2020 er framleis under arbeid, så nye framsyningar kan dukke opp, legg Lene Grande til.