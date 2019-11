Nyheter

Dette lesarinnlegget er skrive av Frode Kvalheim.

Ein kveldstur i Mehuken Vindmøllepark

Har lese mykje om motstanden til vindmøllepark og det er lett å forstå både for og imot. Eg er ein av desse håplause grunneigarane som skreiv under på at det var greit å sette opp vindmøller på Mehuken.

Nokon tenker det var gjort for økonomisk gevinst, men det kan eg garantere at det ikkje var. Eg var opptatt av at det skal skje utvikling i vårt område. Det er minst like mange innbyggere i Kvalheimsbygda no som før bygging. Faktisk kan vi seie at det er fleire barnefamilier no enn før i bygda. Det er torsdagkveld og det er svak vind frå nordaust og det er skare i vegkanten og isete hjulspor i vindmølleparken. Der eg går oppover vegen begynner eg å tenke på kor heldige vi er som har slik lett tilgang til platået på Mehuken. Det er litt støy frå møllene ettersom eg passerer dei, men egentleg meir støy frå skaren eg går på. På toppen ser eg utover vakre Kråkenes-bygda og slår av hodelykta for å sjå betre og for å oppleve stjernehimmelen over meg. Det er lys frå båter, fyrlys og bygder som eg ser rundt omkring, og topplysa på møllene når eg ser mot Selje. Eg løfter litt på lua fordi eg ville sjekke om det var støy frå vindmøllene der eg står på kanten på Mehuken, men klarer ikkje å oppfatte noko lyd. Hørselen min skal vere bra, så da må eg gå ut frå at den opplevinga er rett.

Medan eg ser utover havet så tenkte eg på ein som sa til meg når parken nærma seg byggestart: «det kjem ikkje til å gå nokon på Mehuken når desse fæle vindmøllene kjem. Turister til Kråkeneset kunne en bare gløyme». Men så feil kan en ta tenkte eg, der eg står på toppen. Det har aldri vert fleire turister og meir besøk på Mehuken enn etter at parken vart etablert. På ein fin haustdag i år talte eg 13 biler på parkeringsplassen i det eg passerte på veg til Kråkenes. Det er kjekt å sjå at folk nyttar moglegheita til å gå tur enten det er i parken eller andre stadar. Men eg har sagt det til fleire at grusvegen gjer det mogleg for folk som slit med balansen å få seg ein tur i fjellet. Det er også flott for familiar å gå tur og kunne bruke barnevogn. Eg har stor glede av å gå her og synst det er like bra som når eg går på eit anna fjell. Det handlar om å sjå det positive når ein er på tur og å nyte turen slik den er. Vi kan velje om vi vil nyte turen eller irritere oss fordi alt ikkje er som før. Eg tenker at det alltid er både positive og negative ting med ein vindpark, men når eg les referat frå møte om vindmøllepark i avisa, så høyrast det ut som enten eller. Du er hjerteleg velkommen til å besøke Kvalheimsbygda og vindmølleparken!