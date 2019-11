Reagerer på hærverk i sentrum

Nyheter

– Nå har mange personer jobbet i flere uker for å pynte byen med lys for å lage til et koselig sentrum. I dag så vi at en av de lange lyslenkene i Sentrumsparken på sørsiden av Sparebanken Sogn og Fjordane var slitt av, bare støpselet hang igjen, resten av lenka var borte. Hærverket må ha skjedd torsdag kveld el. natt til fredag.