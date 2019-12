Kan bli store endringar med skipstunnel

Nyheter

Tidlegare denne månaden vart det sendt ut varsel om planoppstart for detaljregulering av Pelagia sitt område i Moldefjorden i Selje. Der kjem det fram konkrete planar for ei storstilt utfylling av området, ei ny djupvasskai på opp til 250 meter, samt utviding av eksisterande bygningsmassar. Og ikkje minst, nye arbeidsplassar. Men det føreset at Stad skipstunnel vert realisert.