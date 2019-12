– Vi er redd feilen kan vere større

Nyheter

Daniel Henriksson (Raudt) oppdaga at rådmannen sitt forslag til finansiering av ny fløy på Kulatoppen omsorgssenter var noko optimistisk. Rådmannen har seinare innrømt at dei ved ein glipp hadde ført opp det statlege tilskotet på 38,45 millionar til utbygginga to gonger.