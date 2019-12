Mann i 40-årene siktet for seksuelt krenkende atferd overfor barn

Nyheter

Den seksuelt krenkende atferden skal ha blitt begått over internett, forklarer politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt.

Politiet etterforsker bredt og undersøker også om det er flere fornærmede.

– Det er beslaglagt datamateriale og vi har startet gjennomgang av dette. Dette arbeidet er ikke ferdig og vil fortsette i tiden fremover, sier Knutsen-Berge.

Siktede ble varetektsfengslet 9. november i år i fire uker med brev og besøksforbud. Politiet forklarer varektektsfengslingen med at det er fare for at mannen vil forspille bevis i saken dersom han løslates.

Mer vil ikke politiet si på nåværende tidspunkt.

– Politiet er helt innledningsvis i etterforskningen, og det er av stor betydning for oss å få sikret sentrale personers forklaringer før de blir kjent med sakens innhold fra mediene eller andre. Vi ber derfor om forståelse for at vi på nåværende tidspunkt ikke kan gå ut med flere opplysninger om saken, sier Knutsen-Berge.