Treårig utviklingsprogram skal gjere utdanninga endå betre

Nyheter

– Ved nyttår starta vi prosjektet for å vidareutvikle akvakulturutdanninga i samarbeid med verksemdene. Dette heng i hop med verdiskapingsplanen i fylket. Ein ventar ei femdobling av verdiskapinga i næringa innan 2050. Vi må sørgje for å vidareutvikle utdanninga slik at vi får nok arbeidskraft med rett kompetanse, seier prosjektleiar Mona Bakke Svarstad.