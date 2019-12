Vart heidra med pris for frivillig arbeid

Nyheter

– De to er verdige representantar for alle dei frivillige medarbeidarane som er med i det kristne arbeidet i kyrkjelydar og kristne organisasjonar rundt om i Nordfjord prosti. Kyrkja er heilt avhengig av det frivillige arbeidet, sa prosent under prisutdeling på Kyrkjedag for Nordfjord laurdag.