Har skaffa 9,5 millionar i avbøtande tiltak for vindkraftpark

– Det pågår forhandlingar med utbyggar om grunneigaravtaler, og avbøtande tiltak var noko som skulle forhandlast om her. Men grunna situasjonen der nokre få grunneigarar vil stanse utbygginga har desse forhandlingane delvis stoppa opp. Vi grunneigarane som er for utbygging har difor teke initiativ og gått til eigne forhandlingar om avbøtande tiltak med utbyggar, forklarar Einar Svarstad, som snakkar på vegner av grunneigarar på Svarstad, Varpe, Klungreset, Oldeide og Svoren i Bremanger.

Trur på auka friluftsliv

Svarstad registrerer at fleire i debatten om vindparken fryktar mindre friluftsbruk av området, at Bremanger får eit svekka omdømme som reiselivsprodukt og at utbygginga vil gi mindre bulyst i Bremangerbygda.

– Vi trur jo at vindparken like gjerne kan gjere området tilgjengeleg for fleire og bidra til det motsette, seier Svarstad og viser til Midtfjellet på Fitjar.

– Her marknadsfører til og med reiselivsnæringa ved Visit Sunnhordland parken som «eit eldorado for utandørsaktivitetar».

Han seier at han og dei andre grunneigarane er opptatt av at området skal takast i bruk i størst mulig grad, og som at dei som grunneigarar skal medvirke til dette.

– Det skal vere ei oppleving å gå, sykle, jogge eller gå på ski i området. Som grunneigarar vil vi i samråd med SFE bidra med å legge til rette for tilgang til området for brukargrupper med spesielle behov. Det kan være å opne for turar med buss eller anna skyss i området, seier Svarstad.

Han nemner nokre av ideane dei har for å gjere området attraktivt:

Planar om å etablere turhytte/gapahuk på høvesvis Melenova og Oldeidsmannen som begge er flotte utsiktspunkt.

Ønske om å få på plasss utstyr til preparering av skiløyper i området.

Flytting av tursti til Vetvika, toalett, servicebygg, e.l.

Andre tiltak innanfor vindparken for å gjere dette til eit attraktivt utfartsområde for alle.

Som følge av forhandlingane har grunneigarane fått innvilga tilskot frå utbyggar på 5,5 milionar kroner som kan nyttast til slike tiltak.

– Men vi ønsker også at midlane skal nyttast til tiltak utanfor vindparken. Vi ser her for oss ei fordeling der minst 1/3 blir brukt i utbyggingsområdet og minst 1/3 utanfor, men på Bremangerlandet. Resten av midlane vil stå til friare bruk. Det vil bli oppretta ei stifting eller eit fond som skal handtere og dele ut midlane, seier Svarstad og fortel at dei ser for seg eit styre beståande av grunneigarar, representantar frå lag og organisasjonar, Bremanger kommune og ein observatør frå SFE.

Vil lage til parkering

Då grunneigarane ser at området vil få auka utfart, både når det gjeld vegen opp frå Svarstad og den nye vegen frå Oldeide, ønskjer dei å få etablert parkeringsplassar begge stadar.

– Parkeringsplass på Svarstad er utanfor utbyggingsområdet, men den er lagt inn i kommunedelplan. Som grunneigarar tek vi initiativ til å bygge denne for ikkje å belaste Bremanger kommune med kostnader som følge av den auka utfarten.

Grunneigarane var også i forhandlingane i 2011 opptatt av at det skulle settast av midlar til felleskapet.

– Det er difor sett av 60.000 kroner årleg til dette for området Dalen/Svoren/Oldeide. Totalt vil dette gi 1,5 millionar over 25 år. I tillegg er det av grunneigarane i Dalen sett av 70.000 kroner årleg i ti år til fellesskapet/grendalaget. Samla utgjer dette 700.000 kroner. I tillegg blir det kompensert med 50.000 årleg i anleggsfasen for ulemper i forbindelse med hjortejakt. Samla verdi med tilskot og opparbeiding av parkeringsplassar blir då om lag 9-9,5 millionar kroner, fortel Svarstad og held fram:

– Vi vil for øvrig legge til at om lag 70 prosent av grunneigarane fortsatt er positive til utbygging.