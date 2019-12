Vart takka av som leiar

Nyheter

Nordfjordrådet, regionrådet for Nordfjord, hadde sitt siste møte i 2019 på Nordfjordeid førre veke. På møtet vart Vågsøy- ordførar Kristin Maurstad takka av etter to år som leiar i Nordfjordrådet. Alfred Bjørlo, Eid/Stad, tok over som ny leiar i rådet, med Per Kjøllesdal (ordførar i Stryn) som ny nestleiar. Til stades på møtet var ordførarane i Stryn, Hornindal, Eid, Gloppen, Vågsøy og Selje kommunar.