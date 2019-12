Ber om at vindkraftutbygginga vert stoppa

Nyheter

I konklusjonen i framlegget som vart vedteke mot røystene til Magne Kjerpeset og Henny Hansen frå Sp, heiter det: «Samla sett er vurderinga til kommunen i dag at viktige føresetnader for tidlegare vedtak ikkje er infridd og at dei negative konsekvensane ved utbygginga er større enn fordelane. Bremanger kommune ønskjer at utbygginga vert stogga og ber NVE og OED om å trekkje konsesjonen attende».