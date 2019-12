– Kan bli starten på noe stort

Nyheter

– Vi har jobbet en stund med å vise cruiserederiene hva Måløy og nærområdet kan by på av opplevelser for passasjerene deres. Det er relasjonsbygging og tett dialog over tid som nå gjør at vi nå kan bekrefte tre anløp av cruiseskip til Måløy allerede kommende sommer, sier Sølve Oldeide til Fjordenes Tidende.