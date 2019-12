Byr publikum på englekantate

Nyheter

Denne hausten er det juletonar som har prega øvingane til Stadlandet gospelkor. Dei har øvd inn kantaten «Rykte om englar». På laget har dei med seg dyktige musikarar frå Filadelfia, Betty-Lise Harris på synth, Tristan Harris på gitar, Raymond Myren på bass og William Dalsbø på slagverk. I tillegg har dei sin faste pianist Per Stave og dirigent Guni Reed. Julekantaten «Rumours of angels», eller Rykte om englar, er skriven av Graham Kendrick i 1994. Den er omsett til nynorsk av Hans Johan Sagrusten. – Gjennom songane får vi oppleve juleevangeliet i ny drakt, frå eit rykte om englar og ei stjerne som lyser sterkt, til Maria sine tankar og bekymringar, om folka som leiter etter barnet i krubba og til slutt gleda over at Jesus er fødd. Stadlandet gospelkor ynskjer alle hjarteleg velkomne, og håpar mange vil kome å høyre desse vakre songane, seier Siv Tonje Otneim.