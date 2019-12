Håpar på minneleg avtale trass ekspropriasjonssak

Nyheter

– Vi har ein avtale med eit stort fleirtal av grunneigarane, og vi vart nyleg samde med denne gruppa om ein ny avtale for avbøtande tiltak. Så er det slik at nokon av grunneigarane er motstandarar av prosjektet. I konsesjonen vi har fått ligg også inne ein rett til ekspropriasjon. Då har vi valt å sende den til rettssytemet for ekspropriasjonsskjønn for å sikre oss. Men målet vårt er framleis å få til ein minneleg avtale, seier Svalheim.