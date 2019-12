Seks får støtte frå næringsfond

Nyheter

Øyvind Bakkebø får tildelt 20.000 kroner til utviklinga av eit nytt produkt for renovasjon av søppeldunkar, Wik Dagligvarer AS får 45.000 kroner for å investere i elektroniske hyllefrontar i butikken på Flatraket, Selje golfklubb får 44.600 til å investere i ny green-klippar, Alfa Nor Regnskap AS får 20.000 til etableringa av nytt rekneskapskontor i Selje, Stad Hotell AS får 45.000 kroner for å etablere opplevingssenter og museum i hotellet og Blåmyra AS får tilskot til å gjennomføre fase 2, tilskot til utstyr, miljøsertifisering og ferdigstilling av nettside.