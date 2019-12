Delte ut prisar og stipend til Håkon, Sølvi og Måløy musikklag

Som er vanleg tradisjon på det siste kommunestyremøtet i året delte Vågsøy kommune ut kulturprisen og to stipend, eit for kultur og eit for idrett. Glade vinnarar var Måløy musikklag, Sølvi Hopland Aemmer og Håkon Heggen.