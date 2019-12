– Alle julegryteinntektene går til lokalt arbeid

Nyheter

– Julegryta er alltid bemannet av frivillige, sier Inger Furnes i Frelsesarmeen.

Inntektene fra julegryta i Måløy går uavkortet til velferdstiltak hos Frelsesarmeen lokalt. Det kan være matutdeling eller økonomisk hjelp til barnefamilier. Dette er tiltak som går over hele året, ikke bare rundt jul.

– Vi er også veldig takknemlige for bidrag fra næringslivet, som vi er ganske avhengig av for å få ytt den hjelpen som det er behov for lokalt. Noen bedrifter gir et bidrag til oss som alternativ til å kjøpe julegaver til kundene sine, sier Inger Furnes, og legger til:

– Vi har blitt så moderne at man nå kan vippse til julegryta.