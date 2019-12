Har fått ny storkontrakt

Verftet skal bygge topp moderne og nyutvikla trålerfartøy

Stadyard AS i Måløy har inngått kontrakt med Skår Senior AS i Herøy for bygging av et topp moderne og nyutvikla kombinert ringnot- og pelagisk trålerfartøy. Det er Marin Teknikk design som har utvikla båten.