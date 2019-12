– Det har vært mye gi og ta i arbeidet med budsjettet, men helheten er bra

– Det har vært et krevende budsjettarbeid, ikke minst fordi vi er to kommuner som smelter sammen, og vi som politikere må samordne og prioritere hva som er viktigst for hele den nye kommunen, sier varaordfører Sidsel Kongsvik (Sp).