– Jeg kan ikke se at det er tvil verken om hva som er vedtatt eller at det er gyldig vedtatt

Nyheter

– Under budsjettdebatten ble det sagt at et nytt utkast til budsjett skulle sendes ut fordi det bleigjort flere endringer under møtet. Det skulle bli sendt ut under møtet, men det siste utkastet jeg har fått, fikk jeg fra Linda kl. 09.11 onsdag morgen. Jeg vet ikke om det er en feil og at alle andre representanter har fått, men om det er slik at det fremdeles ikke er sendt ut, så er det på høy tid å komme ut med det da det nå har gått to døgn siden vedtak ble gjort, skrev Henriksson i en e-post til partiene Ap, Sp, MDG og SV og med kopi til rådmann, H, V, Frp og KrF fredag.