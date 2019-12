Tilsett i nyoppretta stilling

Nyheter

Arild Vonheim er busett på Stårheim og har økonomiutdanning frå BI. Han har sidan 2006 arbeidd som rådgjevar i bank med base på Nordfjordeid - fyrst i DnB fram til 2016 og frå 2016 i Sparebanken Vest. I 2015-16 var han banksjef for DnB i Sogn og Fjordane. Han har også lang og brei røynsle frå lags- og organisasjonsarbeid, mellom anna innanfor idrettslag, bygdelag og jakt og fiske.

– Arild Vonheim vil få ei viktig oppgåve i Stad kommune med å vere eit bindeledd mellom kommunen, idretten og andre deler av lags- og organisasjonslivet i kommunen, med mål om å styrke og utvikle samarbeidet til beste for heile lokalsamfunnet, heiter det i ei pressemelding frå kommunen.

Hanne Marie Utvær frå Selje blir leiar for den nye avdelinga for lokal samfunnsutvikling frå 1.1.2020. Avdelinga blir ein del av Kommunalområde for Kultur og Samfunn, der Kristine Dahl blir Kommunalsjef.

Arild Vonheim tek til i stillinga 1. februar 2020.