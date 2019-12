Ville ha Okla-nei frå kommunestyret

Nyheter

Borgund la i kommunestyret fram eit forslag til vedtak der han meinte kommunen mellom anna burde seie: «Stad kommune, som vil verte vertskap for ein eventuell utbygging av Okla vindkraftverk, ynskjer ikkje vindkraftindustri på Stad-halvøya. Vi ynskjer at det planlagde vindkraftverket på Okla vert stogga og at konsesjonen vert trekt tilbake, før utbygginga vert sett i gang.».