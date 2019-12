Fremja forslag om å ta imot færre flyktningar

Nyheter

– Prinsipielt bør flyktningane som har fått opphald i Norge fordelast jamt utover kommunane, og prosentuelt burde Eid tatt imot 10–11 flyktningar komande år. Så ser ein at nokre kommunar er betre rusta for å ta imot og har erfaring med det. Eg forstod det slik av tidlegare korrespondanse at ein har fått oppmoding om 20 flyktningar her hos oss. 25 er ganske mykje i ein kommune med under 10.000 innbyggjarar. Dei skal integrerast og skal ha skulegang, sa Hogne Bleie då han frå talarstolen føreslo at Stad skulle ta imot 20 flyktningar.