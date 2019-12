Skiftar lokale og lovar god julestemning

Vi skal ta godt vare på dykk i desse to jule-timane.

Nyheter

– Vi satsar derfor optimistisk på at endå fleire har lyst å komme, seier Celine Mork, elev i 3sta, og held fram:

– Vi måtte skifte frå Turnhallen på grunn av noko teknisk, og no gler vi oss skikkeleg til å vise fram Mandelmysteriet i Nordfjordhallen,

Ho spelar ei av hovudrollene saman med Vilde Gangsø, som er forteljar, Jetmund Ervik, Amila Adzemovic, Jonas Våge og Johannes Berg.

– Vi tar i mot alle med opne julearmar og kan love god stemning både under førestillinga og i pausen, seier Vilde Gangsø.

Ho liker tradisjonen på Måløy vidaregåande skule med at 3sta står for juleunderhaldninga, og fortel at det har vore mange kjekke juleshow.

– Vi synest det er ein positiv ting å spele juleteateret framfor eit større publikum også. Då får vi vise fram endå fleire kvalitetar og eigenskapar, og vi får gjere noko heilt annleis.

Førestillinga passar best for ungdom i ungdomsskulealder og oppover.

– Vi håper både ungdomsskuleelevar, venner, foreldre, besteforeldre, tidlegare MVS-elevar og alle andre som har lyst, kjem. Vi skal ta godt vare på dykk i desse to juletimane, smiler Celine Mork.