Vil ikkje ha forringing av båttilbod

Nyheter

– På vegner av innbyggarane på kysten nord i fylket krev Stad kommunestyre med dette at fylkeskommunen sitt anbod for hurtigbåtruta Selje-Bergen-Selje utformast slik at ein beheld det gode tilbodet ein har i dag utan at brukarane skal måtte byte båt, uavhengig av kva slags drivstoff som skal verte nytta, heiter det uttalen Gunn Sande (Sp) har skrive, og som vart vedtatt av kommunestyret.