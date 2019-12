– Bransjen er inne i ein god periode

Nyheter

– Eg ser absolutt på framtida til salslaget som lovande, og så lenge «fiskesalslagslova» er gjeldande, vil vi saman med dei andre salslaga i landet ha ansvaret for all førstehandsomsetting av fisk og skaldyr, seier den nye direktøren.

Eksportverdien av norsk fisk passerte nyleg den magiske grensa på 100 milliardar.

– Sjømat utgjer no ti prosent av den totale norske vareeksporten, seier Kvalheim, som peiker på at bransjen er inne i ein periode med gode råvareprisar og at fiskeria i Norge er godt og berekraftig regulert.

– Verdas befolkning aukar, og fisk er framleis ein billig og attraktiv matvare. Marknadane vil ha norsk fisk som er kjent for kvalitet, så eg trur vi vil sjå gode år framover når det gjeld fiskeri, avsluttar Kvalheim.