Fikk tildelt statusen æresborgar av Tupelo

Kledd for ferie, i 33 grader og sol, vart Helge Hjelle invitert inn på rådhuset i Elvis Presley sin fødeby i shorts og t-skjorte. Lite visste sjefen for The Norwegian Elvis Festival i Måløy om at han nokre minutt seinare skulle få utmerkinga æresborgar av Tupelo.