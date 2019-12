- Fryktar hard drakamp om Svelgen-Indrehus

Nyheter

Ordførar Anne Kristin Førde (Ap) fryktar en ny, hard drakamp om fylkesveg 614 Svelgen-Indrehus i fylkestinget i Vestland til våren. – Fylkestinget løyvde 3,1 millionar kroner til reguleringsplan denne veka. Elles er det løyvd 157 millionar i 2021, 275 i 2022 og det same i 2023. Det vil seie at det følgjer for lite pengar med i høve totalkostnaden. Eg fryktar at saka kjem opp att til våren og at det blir hard drakamp om investeringa, sa Førde i kommunestyret i Bremanger torsdag. Bjørgulf Myklebust (V) tok til orde for å bruke pengar på å friske opp att ein rapport som viser verdiskapninga i regionen Bremanger og Kinn. – Eg meiner det er viktig å synleggjere dette, sidan vi er ein av dei regionane med størst verdiskapning i fylket, i alle fall i gamle Sogn og Fjordane, sa Myklebust. Rådmann Tom Joensen tok ordet og sa han meiner eit slikt arbeid ligg til selskapet som jobbar for Kystvegen.