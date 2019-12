Kjenner du igjen disse elevene fra 60-tallet?

Nyheter

Vågs­øy/Gloppen: Da­gens bil­de vi­ser ung­dom­mer, stort sett fra Mål­øy, på så­kalt ar­beids­leir på Nes­hol­men i 1962. Bak f.v. To ukjen­te, Eld­bjørg En­dal, Paula Eide, Søl­vi Midt­gård, Elin In­sel­seth, Gre­ta Hun­vik, He­le­ne Hjel­le og Kari Ro­sa­lind Strand Blå­lid. I mid­ten f.v. Vig­dis Kval­heim, Inge Skjel­fjord og Jan Otto Hod­de­vik, og på huk heilt for­an sit­ter Jar­le Kval­heim. Nes­hol­men er et leir­sted i Hyen i Glop­pen. Det blei inn­vidd som­me­ren 1951, og er si­den den gan­gen blitt ut­vi­da, på­bygd og oppussa fle­re gan­ger. Iføl­ge nett­si­de­ne til Nes­hol­men har de en to­tal sen­ge­ka­pa­si­te­ten på cir­ka 100 sen­ger vår, som­mer og høst, og i vin­ter­se­son­gen ca. 60 sen­ger. Ste­det er også til­ret­te­lagt for bo­bi­ler, cam­ping­vog­ner og telt. Eier av Nes­hol­men er Sogn og Fjordane KFUK/KFUM.