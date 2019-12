Fekk inn planarbeid til næringsparken i økonomiplanen

Nyheter

Det var i samband med diskusjonen om budsjett for 2020 og handlingsplan for 2020-2023 at Senneset tok ordet på vegne av Venstre og føreslo å legge inn midlar til reguleringsarbeid for Iglandsvik Næringspark med 350.000 kroner i 2020 og 150.000 kroner i 2021. Partiet ville ikkje auke ramma i budsjettet, men føreslo å kutte investeringar til utstyr for direktesendingar på nett frå kommunale møte, samt sjå på moglegheitene for å kutte kommunale kostnader for leige av bibliotek.