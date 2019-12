Entreprenørene er i full gang med å bygge ny turnhall

Nyheter

Før jul var området ferdig nedsprengt og starten på fundamentet påbegynt. Eiendomssjef Frode Weltzien i Vågsøy sier at de er godt i rute til ferdigstilling 1. juni. Han forteller at de har samarbeidet tett med initiativtaker til bygningen av hallen, Skavøypoll idrettslag. Særlig med tanke på at hallen ikke skal brukes til aparatturn, men sportsgymnastikk.