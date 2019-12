Mekanikaren er blitt personleg serviceteknikar

Nyheter

Stillingstittelen til dei som jobbar med reparasjon av bilar hjå Volvo- og Nissan-forhandlaren på Sandane er endra frå det tradisjonelle «mekanikar» til «PST», forkorting for personleg serviceteknikar. Det er ikkje berre stillingstittelen som er endra, men også arbeidsoppgåvene. Bakgrunnen er tilpassing til ein ny digital kvardag med teknologiske bilar som det krevst ny kompetanse for å vedlikehalde og reparere. I sommar avslutta verkstaden eit utviklingsprosjekt med eit budsjett på om lag 1,5 millionar kroner som vi no ser resultatet av. Kundemottaket er borte. Bileigaren som skal tinge service eller time til reparasjon vender seg direkte til ein personleg kontakt. Og denne tilsette i verkstaden får det personlege ansvaret for å følgje opp bilen frå kunden tek kontakt til jobben er gjort og faktura sendt. Kunden skal ikkje lenger haldast unna verkstaden, tvert om skal kunden følgje bilen heilt inn på rampen.