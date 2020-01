Kansellerer hurtigbåtavganger

Norled melder at nordgående hurtigbåtrute fra Bergen stopper i Florø grunnet dårlig vær. Følgende avganger kanselleres sørgående: Selje kl. 15.20, Måløy kl. 15.50 og Smørhamn kl. 16.30. – Dette er sterkt beklagelig, og sikkert frustrerende for folk som skal hjem fra jule- og nyttårsfeiring, men vi er nødt til å sette sikkerheten for våre passasjerer først, sier Marianne Frønsdal i Norled til Fjordenes Tidende. Frønsdal oppfordrer publikum til å følge med på driftsmeldingene som legges ut på Norled sine nettsider.